الاتحاد الأوروبي يقرر رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية ردا على ترامب

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء على فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، في أول إجراء انتقامي من جانب أوروبا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وفي الجولة الأولى من الإجراءات المضادة أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على مجموعة من الواردات الأمريكية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة رسوما جمركية أمريكية 20% على معظم المنتجات، ورسوما أعلى على السيارات والصلب.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ على مراحل، حيث سيتم فرض بعضها في 15 أبريل/ نيسان الجاري، والبعض الآخر في 15 مايو/ آيار، فيما سيتم فرض الرسوم على بعض السلع في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وحرص الأوروبيون على استهداف منتجات من الولايات التي يحكمها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

لكنهم اختاروا استثناء مشروب “ويسكي بوربون” الأمريكي من قائمة المنتجات المستهدفة، حيث أعربت عدة دول منتجة للنبيذ، من بينها إيطاليا وفرنسا، عن خشيتها من أن يؤدي استهدافه إلى رد انتقامي ضد قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي.

اعتراض المجر على القرار

وصوتت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح الإجراءات الانتقامية ضد الواردات الأمريكية، باستثناء المجر، التي يُعد رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، من أشد مؤيدي ترامب.

وانتقد وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، في منشور على منصة تويتر القرار الأوروبي قائلا إن “مثل هذه الإجراءات ستلحق ضررًا أكبر بالاقتصاد الأوروبي والمواطنين الأوروبيين من خلال رفع الأسعار”، ودعا إلى التفاوض بدلا من الإجراءات الانتقامية.

يذكر أن وزارة التجارة الصينية أعلنت اليوم الأربعاء، أن الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84% على السلع الأمريكية ابتداء من غد الخميس، ارتفاعا من نسبة 34% التي أعلنتها في وقت سابق، ردا على قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية.