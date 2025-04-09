الحوثيون يبثون فيديو لحطام مسيّرة أمريكية أٌسقطت في الجوف (شاهد)

بث الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الأربعاء، فيديو لطائرة أمريكية مسيرة من نوع “إم كيو-9” محطمة، أعلنت الجماعة إسقاطها اليوم أثناء قيامها بمهام “عدائية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد بصاروخ محلي الصنع”.

وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قد قال في بيان مصور في وقت سابق “ردا على العدوان الأمريكي المتواصل على بلدنا وردا على مجازره المروعة بحق شعبنا تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع “إم كيو-9″ وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع” لم يحدد نوعه.

وأضاف المتحدث أن هذه الطائرة هي الثالثة خلال 10 أيام والـ18 التي يتم إسقاطها للولايات المتحدة منذ بدء “إسناد غزة” في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت الجماعة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت أحدهما هدفا عسكريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين إن قوات الجماعة استهدفت في العملية الأخرى عددا من القطع الحربية ومنها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وأشار سريع إلى أن ذلك يأتي في إطار “تواصل التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وردا على جرائمه بحق المواطنين اليمنيين في محافظات عدة “.