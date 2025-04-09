الصين ترد على ترامب بفرض رسوم جديدة والاضطراب يعم الأسواق المالية

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء إن الصين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارا من غد الخميس، ارتفاعا من نسبة 34% التي أعلنتها في وقت سابق، في أحدث تصعيد في الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودخلت رسوم جمركية “مضادة” فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بينها رسوم ضخمة نسبتها 104 بالمئة على السلع الصينية. كما يجهز الاتحاد الأوروبي إجراءاته للرد في وقت لاحق الأربعاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان خلال الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة “التصعيد الأمريكي للرسوم على الصين هو خطأ يضاف إلى خطأ، وهو ما ينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة ويقوض على نحو خطير نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد”.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستدرج ست شركات أمريكية للذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء، وذلك لأن هذه الشركات، وفق البيان الصيني، إما باعت أسلحة إلى تايوان وإما تعاونت في “التكنولوجيا العسكرية” مع الجزيرة.

“خيار خاسر”

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تحرك الصين لفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 84 بالمئة يعد “خيارا خاسرا” بالنسبة لبكين.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس “أعتقد أنه من المؤسف أن الصينيين لا يريدون في الواقع الحضور والتفاوض، لأنهم أسوأ المخالفين في النظام التجاري الدولي”.

وتباين أداء مؤشر ستاندرد أند بورز- 500 بين مكاسب وخسائر محدودة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر بنحو 19 بالمائة عن الرقم القياسي الذي حققه قبل أقل من شهرين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 170 نقطة، بواقع 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%.

تراجع الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي يفاقم المخاوف إزاء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش ومحا مكاسب الجلسة السابقة. وخسر المؤشر الرئيسي الألماني 2.1%.

ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم نسبتها 20 بالمئة على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تقر دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أولى التدابير المضادة التي يتخذها التكتل في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لتنضم إلى الصين وكندا في الرد.