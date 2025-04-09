القسام تبث لقطات لرشقة صاروخية استهدفت “أسدود” (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد لرشقة صاروخية كانت قد أطلقتها يوم الأحد الماضي، على مدينة أسدود، جنوب إسرائيل.

وأظهرت المشاهد عملية إعداد الصواريخ من طراز “S55″، ورسالة مطبوعة تبين أن تلك الضربات والرشقة الصاروخية، جاءت ردًّا على “المجازر” بحق المدنيين في قطاع غزة، وذيلت الرسالة المطبوعة بتاريخ الأحد الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الأحد الماضي عن إصابة 27 إسرائيليا على الأقل، جراء سقوط صواريخ في أسدود وعسقلان، عقب رشقة صاروخية أطلقت من غزة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة أشخاص عدة خلال توجههم إلى الملاجئ، في مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار.

ودوّت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان ومناطق جنوب تل أبيب، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، اتجاه أسدود وعسقلان.