المهندسة الهندية المقالة من مايكروسوفت تكشف روابط الشركة مع الجيش الإسرائيلي (فيديو)

قالت فانيا أغراوال، مهندسة البرمجيات السابقة في مايكروسوفت، إنها قدَّمت استقالتها للشركة قبل أن تقوم بالتظاهر، خلال الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسها، اعتراضا على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي.

وأضافت فانيا في مقابلة، مساء الثلاثاء، مع الجزيرة مباشر “كان من المفترض أن استمر في العمل حتى 11 إبريل (نيسان) لكن الشركة أخبرتني أمس أنها ستنهي خدماتي فورا”.

وكانت شركة مايكروسوفت قد فصلت فانيا أغراوال وزميلتها مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو سعد لمشاركتهما في الاحتجاج علنا على روابط الشركة مع الجيش الإسرائيلي.

وعن أسباب موقفها من الشركة الشهيرة في مجال التكنولوجيا، أوضحت فانيا أنها انضمت إلى مايكروسوفت “في بداية الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وشاهدنا ما تقوم به من انتهاكات لحقوق الإنسان تم التنديد بها في كل أنحاء العالم”.

وفي الوقت ذاته، كما ذكرت، “أصبحت أعرف تماما تعاون الشركة مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وأن خدماتها استُخدمت في قطاع غزة، وهناك وسائل إعلام مختلفة مثل الغارديان ووكالة أسوشيتد برس نشرت تحقيقات عن هذا الأمر”.

“مايكروسوفت التزمت الصمت”

وأضافت فانيا أن “مايكروسوفت كانت صامتة بشأن كل هذه التحقيقات، ورفضت التعليق حتى لو طلب الموظفون إيضاحات من الإدارة، بل وتحركت ضد الموظفين الذين تحدثوا عن مشاركة مايكروسوفت في الفصل العنصري والإبادة في قطاع غزة“.

وأشارت فانيا إلى أن “الشركة احتفلت أخيرا بعيد تأسيسها الخمسين، وكانت تتوقع من كل العاملين أن يحتفلوا كما هو معتاد، لكن شعرنا بأننا لا يمكن أن نحتفل ما دامت مايكروسوفت تؤدي دورا فعالا في الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولذلك تظاهرنا خلال العيد الخمسين للشركة”.

مايكروسوفت تفصل مهندسة برمجيات احتجت على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي.. هل شعرت بالندم؟#المسائية pic.twitter.com/SiNmbxQQEF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2025

روابط مايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي

وذكرت فانيا أن مايكروسوفت لها روابط كثيرة مع إسرائيل، وأوضحت التحقيقات التي قامت بها الغارديان ووكالة أسوشيتد برس أن لدى الشركة عقودا بقيمة 133 مليون دولار مع الجيش الإسرائيلي.

وتابعت “مايكروسوفت تقدّم للجيش الإسرائيلي خدمات تقنية والخدمات السحابية التي تُستخدم في تخزين المعلومات والمراقبة وضرب الأهداف دون التفريق بين المدني والعسكري”، مشيرة إلى أن شركة “أوبن إيه آي”، التي تمتلكها مايكروسوفت، تتعاون أيضا مع الجيش الإسرائيلي في تقديم هذه الخدمات الفنية.

وأكدت فانيا أن مايكروسوفت تجني الملايين من الأرباح سنويا من الخدمات المختلفة التي تقدمها للجيش والحكومة في إسرائيل.

تعارُض مع الالتزام بحقوق الإنسان

وعن تجربتها في العمل مع مايكروسوفت، قالت فانيا “عندما انضممت إلى مايكروسوفت كنت أشعر بالإلهام بسبب قيم الشركة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في العالم، لكن بمرور الوقت عرفت المزيد عن مايكروسوفت وانخراطها في المجال العسكري”.

وأكدت فانيا أنه “من الواضح أن تصرفات مايكروسوفت تتعارض مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”، موضحة أن “العديد من موظفي مايكروسوفت لم يكونوا يعرفون دورها في المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة، وغضبوا عندما عرفوا هذا الدور”.

وردّا على سؤال عن شعورها عندما قدَّمت استقالتها من شركة كبرى مثل مايكروسوفت، وعما إذا كانت قد ندمت على هذه الخطوة، قالت “بالنسبة لي الإبادة التي تحصل حاليا أكبر كثيرا من أي وظيفة. شاهدت الإبادة في غزة، ولا يمكن أن أغض النظر عنها وأتجاهل ألم ومعاناة من تأثروا بها”.

وختمت بقولها “إذا لم تسهم وظيفتي في تحقيق القيم الإنسانية فسوف أكون منافقة مثل مديرين تنفيذيين في مايكروسوفت. خسارة وظيفة هي تكلفة بسيطة بالنسبة لي، وتستحق أن أضحي لكي أدافع عن القيم التي أؤمن بها”.