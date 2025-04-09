اليمن.. انتشال جثمان طفلة من تحت الأنقاض وارتفاع عدد ضحايا غارة أمريكية على الحديدة إلى 8 (فيديو)

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن عدد قتلى القصف الأمريكي لحيّ سكني في محافظة الحديدة اليمنية، ارتفع إلى 8 أشخاص، إضافة إلى إصابة 16 آخرين.

وبيّن مقطع فيديو متداول نشرته قناة المسيرة، انتشال جثمان طفلة بعد غارات أمريكية على مدينة مقبل السكنية في الحديدة، وانتشال أم وجنينها من تحت الأنقاض.

المتحدث العسكري للحوثيين: الطائرة التي أسقطناها هي الـ 18 التي أسقطتها دفاعاتنا والـ 3 خلال 10 أيام ومستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها pic.twitter.com/xDyBvLj7fX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

ارتفاع عدد الضحايا

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة إن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع حيث لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد في البحث عن الضحايا تحت الركام.

Arming aircraft aboard USS Harry S. Truman for operations against Iran-backed Houthis…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/tLrXQsu314 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 7, 2025

وفي العاصمة صنعاء، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت “جبل نقم” الذي يضم معسكرا للحوثيين. وقال شهود عيان إن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء جراء استهداف الطيران الأمريكي جبل نقم، شرقي صنعاء، بنحو سبع غارات جوية.

وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من الموقع المستهدف وفقا لشهود عيان، نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية، دون الإعلان عن سقوط ضحايا حتى الآن.

⭕️عاجل⭕️

مراسلنا في #الحديدة:

انتشال أم وجنينها من تحت الأنقاض في مدينة مقبل نتيجة استهداف العدو الأمريكي pic.twitter.com/1rgbS9LgkO — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 9, 2025

من جانبها نشرت القيادة الأمريكية الوسطى، صورا لطائرات على متن الحاملة (هاري ترومان) وكتبت على منصة إكس “تسليح الطائرات على متن حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان لعمليات ضد الحوثيين المدعومين من إيران“.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات من الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل نحو 70 مدنيًّا وإصابة نحو 150 آخرين.