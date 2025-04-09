ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% ويجمدها 90 يوما على دول أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه رفع نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% تسري على الفور، كما أعلن تجميد الرسوم لمدة 90 يوما عند نسبة 10% للدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة “تروث” التي يمتلكها “نظرًا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، سوف أرفع التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى 125%، ويسري مفعولها فورًا”.

وأضاف ترامب أنه يأمل في وقت ما في المستقبل القريب “أن تدرك الصين أن الأيام التي كانت تستغل فيها الولايات المتحدة ودولا أخرى لم يعد من الممكن الاستمرار فيها ولم تعد مقبولة”.

“أكثر من 75 دولة تتفاوض”

وأشار ترامب إلى “أن أكثر من 75 دولة تحدثت إلى ممثلي الولايات المتحدة، بما فيها وزارتا التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، للتفاوض للوصول إلى حلول لموضوعات مرتبطة بالتجارة والحواجز التجارية والرسوم الجمركية والتلاعب بالعملة والحواجز غير النقدية”.

وأوضح ترامب أن هذه الدول لم تتخذ إجراءات انتقامية بأي شكل ضد الولايات المتحدة، ومن ثم قرر “الموافقة على فترة توقف للتعريفات لمدة 90 يومًا، وخفض التعريفة المتبادلة بشكل كبير خلال هذه الفترة بنسبة 10%”، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يدخل أيضا حيز التنفيذ بشكل فوري.

ارتفاع مؤشرات بورصة نيويورك

وفي رد فعل سريع من بورصة “وول ستريت” على إعلان ترامب تجميد الرسوم الجمركية عند نسبة 10% لمدة 90 يوما، ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز- 500” بأكثر من 7%، وارتفع مؤشر “ناسداك” المركب بنحو 9%.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الارتفاع الكبير في أسهم “وول ستريت” أضاف حوالي 3.2 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية لمؤشر “ستاندرد آند بورز- 500” يوم الأربعاء بحلول الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت نيويورك.

إجراءات انتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي والصين أعلنا، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضها ترامب مما صعّد حربا تجارية عالمية أثرت في الأسواق وزادت من احتمالات الركود.

ورفعت الصين، اليوم الأربعاء، الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة من 34 إلى 84%، وذلك بعد ساعات من تطبيق ترامب رسوما جمركية مضادة بلغت 104% على السلع الصينية، قبل أن يرفعها مجددا، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على حل للأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الجولة الأولى من الإجراءات المضادة أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية 25% على مجموعة من الواردات الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يواجه رسوما جمركية أمريكية بنسبة 20% على معظم المنتجات، ورسوما أعلى على السيارات والصلب.

ودخلت إجراءات مضادة في كندا، الحليف القريب من الولايات المتحدة والشريك التجاري الرئيس لها، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.