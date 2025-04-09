حماس: لم يعد مقبولا أن تبقى المواقف العربية والإسلامية أسيرة الإدانات الخجولة ولا يُعقل أن يُترك شعبنا وحده

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قادة الدول العربية والإسلامية إلى الضغط على “الاحتلال وداعميه في واشنطن لوقف العدوان فورا ورفع الحصار عن غزة”.

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء تعليقا على قصف جيش الاحتلال مربعا سكنيا مكتظا بالمدنيين في الشجاعية، إن “المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.

وأضاف البيان أن “بقاء المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة أمر لم يعد مقبولا مع تصاعد آلة القتل الصهيونية”.

وأكد البيان أن “جيش الاحتلال ارتكب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، ومجزرة دموية، بقصفه مربعا سكنيا مكتظا بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة“.

قطع العلاقات وإغلاق السفارات

وأشارت حركة حماس في بيانها إلى أن “جرائم الجيش الإسرائيلي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل بهدف الإبادة والانتقام السادي”. وأكدت أن تلك الجرائم “لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم”.

وطالبت حماس الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال، بقطع تلك العلاقات وإغلاق السفارات “نصرةً لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة صهيونية متوحّشة”.

ودعت حماس الحركة الجماهير العربية والإسلامية إلى مواصلة حراكها تضامنًا وإسنادًا لغزة، وتصعيده وتكثيفه، والانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة.

استشهاد 27 وإصابة 50 على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة (فيديو) https://t.co/LywDeePJC3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

جريمة مروّعة

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن “مزاعم الاحتلال باستهداف (مجموعة قيادية تابعة لحركة حماس) لا تعدو كونها ستارًا واهنًا لتبرير جريمة بشعة ومقصودة، تُضاف إلى مسلسل الإبادة الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من سنة ونصف”.

وقالت إن توجيه ضربة عسكرية إلى حي سكني يعج بالأطفال والنساء يُعد جريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي.

"طفل جعان راح يجيب ياكل".. عائلة فلسطينية تودع طفلها الوحيد الذي استشهد أثناء ذهابه لشراء الطعام في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/HFdhw9ZtcX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

التوحّش بحق شعب أعزل

وحمّلت الحركة “الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة”. وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، “بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية”.

وطالبت “بوضع حد لهذا التوحّش المتواصل بحق شعب أعزل يُذبح على مرأى ومسمع من العالم”. وقالت إن مواصلة الاحتلال ارتكاب المجازر دون رادع هو بمثابة إعلان نعي للضمير الإنساني.

واستشهد اليوم الأربعاء 27 فلسطينيا، وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قصفت بالطائرات مربعا سكنيا مكونا من 8 بيوت متلاصقة.