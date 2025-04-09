سقط وهو يحاول رفع علم فلسطين.. تشييع مهيب للطالب التونسي فارس خالد (فيديو)

شيّع مئات التونسيين، الثلاثاء، جنازة الطالب الجامعي فارس خالد، الذي توفي إثر سقوطه من سطح مبنى جامعته أثناء محاولته رفع العلم الفلسطيني.

وفي لحظة وداع مفعمة بالحزن والاعتزاز، وقفت والدته وسط الجموع، ودموعها تنهمر، وقالت للجزيرة مباشر “الحمد لله، ولدي طلب الشهادة من كل قلبه. خدم لها بصلاته وعبادته، طلبها في غزة ونالها في تونس”.

وأضافت وهي ترفع يديها للسماء “فدا غزة وفلسطين.. المهم أن يتحرك العالم. أزف ابني شهيدًا على طريق القدس، كما تفعل آلاف الأمهات الفلسطينيات، وأحمد الله على ذلك”.

فارس، الشاب العشريني المفعم بالحياة، لم يكن يكتفي بالتضامن بالكلمات. بحسب جاره، نور الدين محمود، فقد كان دائم الحديث عن فلسطين، حتى في المسجد “كان يحدثنا عن الجهاد في فلسطين، وكان يتمنى أن يسافر هناك لينال الشهادة.. لم تكن القضية تغيب عن باله أبدًا، لا في دراسته ولا في عبادته”.

الحادثة وقعت خلال مشاركة فارس في إحدى التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين، والتي عمّت العديد من الجامعات التونسية، استجابةً لنداءات نصرة غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

“كنت تبكي عليهم وتقول: ما نعيش وهم يمـوتـوا”.. وفاة الطالب التونسي فارس خالد إثر سقوطه من بناء مرتفع خلال تعليقه علم #فلسطين، ووالده يعلق: أرسلته لإخوانه المـقـ.ـاومـيـن#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/fF2oUpStAv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2025

وفي منزل العائلة، حضر الدكتور نادر زيارة، المستشار الأول لسفارة دولة فلسطين في تونس، لتقديم واجب العزاء، وقال للجزيرة مباشر “استشهاد فارس أثناء رفع الراية الفلسطينية يعكس الموقف الأصيل للتونسيين تجاه قضيتنا.. إنها رسالة وفاء من شعب لا تنكسر بوصلته نحو فلسطين”.

ردود الفعل لم تتوقف عند تونس. فقد نعت حركة الجهاد الإسلامي فارس خالد، واصفة إياه بـ”الفارس البطل”، وجاء في بيانها “نؤكد أن مصابنا واحد، وأن فلسطين فقدت شابًا شجاعًا سيبقى اسمه مقترنًا بها ما دام علمها يرفرف عاليًا”.

كما أصدر مكتب العمل الشبابي في حركة حماس بيانًا رسميًا نعى فيه فارس، واصفًا رفعه للعلم بأنه “عمل بطولي”، وقال البيان “نحتسبه عند الله شهيدًا بإذنه، ونرفع أسمى آيات العزاء والمواساة إلى عائلته ورفاقه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.