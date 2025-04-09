شن حملة اعتقالات.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويجبر عائلات على مغادرة منازلها ويصيب صحفيين (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال استهدفت صحفيين في مخيم بلاطة وأصابت الصحفي مجاهد طبنجة بقنبلة غاز في القدم، كما أصيب صحفيون جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاههم في المخيم.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول الحارات التي اقتحمها الاحتلال في مخيم بلاطة، ودفعت تعزيزات كبيرة باتجاهه.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مخيم بلاطة شرق نابلس وأجبرت عائلات فلسطينية على الخروج من منازلها.

إجبار عائلات على مغادرة منازلها

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل، قبل أن تغلق جميع مداخل المخيم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أجبروا بعض العائلات على مغادرة منازلها، والخروج من المخيم، كما داهموا عددا كبيرا من المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا ثلاثة مواطنين.

شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهـ،ـيد مجاهد منصور في رام الله https://t.co/YwLC7XkuMv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

فرض حظر التجول

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول داخل المخيم، وقالت إن “العدوان ما زال مستمرا داخل مخيم بلاطة منذ ساعات الفجر الأولى”.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتدت على فتى يبلغ من العمر 15 عاما بالضرب خلال اقتحام المخيم بلاطة شرقي نابلس، وقالت إنه مصاب برصاص الاحتلال في وقت سابق.

وفي جنين قالت اللجنة الإعلامية في المخيم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت عمليات إطلاق النار وتفجير وتدمير وإحراق المنازل في مدينة ومخيم جنين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع تواصل العدوان الواسع لليوم الـ79 على التوالي، في حين يحوّل الاحتلال عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

أكثر من 50 ألف شهيد.. الحرب الإسرائيلية مستمرة في حصد أرواح الغزيين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/G2IUAFr9vr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

بين النزوح والحصار

وأطلق جنود الاحتلال نيرانهم بكثافة في مخيم جنين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، رغم حالة الفراغ التي يشهدها المخيم بسبب إجبار نحو 21 ألف فلسطيني على النزوح القسري من منازلهم، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت اللجنة الإعلامية، إن الاحتلال يستمر في دفع تعزيزات عسكرية إلى المدينة والمخيم، والجرافات الثقيلة إلى محيط المخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في محيط المخيم، وشق الطرق وتوسيعها وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

وذكرت أن العدوان على المدينة ومخيمها أدى إلى استشهاد 38 فلسطينيا، وأن جرافات الاحتلال تواصل عمليات التدمير الواسعة لشوارع جنين الرئيسية والبنية التحتية، إلى جانب عمليات التخريب الممنهجة من دبابات الاحتلال التي اقتحمت المدينة لأول مرة منذ عام 2002.

دمار وخراب في جنين

وأسفرت عمليات التدمير والتخريب التي يرتكبها جيش الاحتلال عن هدم نحو 3 آلاف و250 وحدة سكنية بشكل كامل أو جزئي أو حرقها، إضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء والنقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للأطفال نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق.

وقد توقفت المدارس والخدمات الصحية في المخيم، وطالت اعتقالات الاحتلال 278 فلسطينيا، إلى جانب إخضاع العشرات للتحقيق الميداني، وذلك خلال عمليات المداهمة الواسعة للمنازل، التي بلغت 733 عملية، تزامنا مع 15 عملية قصف جوي إسرائيلي.