شهداء بينهم أطفال وامرأة بقصف إسرائيلي لعدد من المناطق في قطاع غزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف خيمتين ومنزلا في جنوب ووسط قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن امرأة فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة في مخيم الإسراء بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهداء بينهم امرأة وطفل

وقال المراسل إن 4 جرحى وصلوا إلى المستشفى الكويتي التخصصي، في حين نقل اثنان من الجرحى والشهيدة الفلسطينية إلى مستشفى ناصر.

وفي مخيم النصيرات، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيّين، أحدهما طفل جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الحاج في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال نسف عددا من المباني السكنية، شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين شنت طائرات غارة على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مريم حجاج.. طفلة غزاوية تواجه خطر البتر بعد استهداف إسرائيلي قتل عائلتها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ktu2oWXEiB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2025

من جانبه ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن سلاح الجو هاجم أكثر من 45 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي اليوم الـ23 لاستئناف حربها على غزة، تواصل إسرائيل قصفها الجوي والمدفعي عل القطاع، وقد ارتفع عدد الشهداء فيه إلى 50 ألفا و810 شهداء، وبلغ عدد الإصابات 115 ألفا و688 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.