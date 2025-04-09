قوات الاحتلال تفجر منزل أسير في الخليل أمام عينيه (فيديو)

أحضر جيش الاحتلال الأسير زيد الجنيدي من محبسه ليشاهد تفجير منزله بنفسه نكاية فيه، وقام الجنود الإسرائيليين بتحطيم محتويات المنزل خلال اقتحامه في منطقة رأس الجورة شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير المنزل بعد تحطيم محتوياته وبعثرتها.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت راس الجورة بمدينة الخليل، وحاصرت منزل الأسير زيد الجنيدي وفرضت طوقاً أمنياً في محيطة، ومنعت وصول المواطنين إليه، وقام جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخل المنزل وتفجيره.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنزل أحضرت معها الأسير الجنيدي واعتدت عليه بالضرب المبرح أمام ذويه.

متابعة .. خلال اقتحام قوات الاحتلال منزله في رأس الجورة شمال الخليل .. قوات الاحتلال تحضر الأسـ.ـير زيد الجنيدي وتعتدي عليه بالضرب المبرح pic.twitter.com/AxN2ZtCXrJ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 8, 2025

والأسير زيد الجنيدي معتقل إداري من مدينة الخليل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونجله أسامة 19 عاما طالب جامعي، وكذلك شقيقه أشرف الجنيدي كلاهما معتقلان إدارياً منذ أكثر من 6 أشهر تقريبا، وتم تمديد حبسهم جميعا نهاية الشهر الماضي وجرى تحويلهم للتحقيق.