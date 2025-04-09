مصر.. اللواء سمير فرج يرد على انتقادات لتصريحاته عن حركة حماس (فيديو)

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، أن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا من قبل بعض الإعلاميين في مصر بعد تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، لن تثنيه عن رأيه.

وقال اللواء سمير فرج في رده على سؤال للجزيرة مباشر حول الانتقادات التي تعرض لها “ما زلت عند رأيي بأن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) كان لها دور محوري في إعادة إحياء القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة”.

وأضاف مستذكرًا تصريحاته السابقة “حماس، في يوم من الأيام، هي من أحيت القضية الفلسطينية، ومهما بلغت الخسائر، سواء 40 ألفًا أو 50 ألفًا، فهي تعمل من أجل القضية. كما أن الحركة أبدت مرونة كبيرة تجاه مصر من خلال موافقتها على مقترح إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بترشيح 13 شخصية، ليس من بينهم أعضاء في الحركة”.

وأكد أنه لا يهتز بأي انتقادات أو هجوم يتعرض له طالما أنه على قناعة بأنه يمضي على الطريق الصحيح. وأضاف أنه متمسك بتصريحاته التي أشاد فيها بالمقاومة الفلسطينية، ولا يحتاج لمزيد من الحديث عنها.

هجوم إعلامي

وجاءت تصريحات اللواء سمير فرج في أعقاب هجوم شنّه عدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين، انتقدوا ما قالوا إنه دفاع غير مبرر من فرج عن المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى، معتبرًين أن هذه المواقف لا تعكس الواقع الحالي، بل تُجانب المنطق والعقل، حسب وصفهم.

كما أكد فرج، خلال مداخلته مع الجزيرة مباشر استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو من يعرقل وصول هذه المساعدات.

واستدل فرج على ذلك بالزيارة التي قام بها، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة العريش للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتقديم المساعدات.

وقال اللواء سمير فرج إن الرئيسين اطلعا على قوافل المساعدات المتوقفة عند الحدود المصرية، والجاهزة للتحرك نحو داخل قطاع غزة.

وجدد اللواء فرج تأكيده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الجهة التي تعرقل وصول المساعدات، متذرعًا بحجج واهية تفتقر إلى المصداقية، على حد تعبيره.