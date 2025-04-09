يحيى سريع: أسقطنا طائرة أمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف طائرة أمريكية في أجواء اليمن وإسقاطها أثناء مهام قتالية لها.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تابعة للقوات الأمريكية من نوع MQ_9 بصاروخ محلي الصنع “أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف اليمنية”.

وأضاف سريع في بيان متلفز، اليوم الأربعاء، أن الطائرة هي الثالثة خلال عشرة أيام والثامنة عشرة خلال معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” التي أعلنتها الجماعة إسنادا لغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد أن الجماعة مستمرة “حتى وقف العدوان تمامًا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة الثالثة خلال عشرة أيام والثامنة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. pic.twitter.com/uDODGjiygg — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 9, 2025

غارات أمريكية

من جانبها، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي عبر قناتها على تليغرام أن 8 أشخاص قُتلوا وأصيب 16 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على حي سكني في مدينة مقبل بمحافظة الحديدة.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات من الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل نحو 70 مدنيًّا وإصابة نحو 150 آخرين.