أسرى إسرائيل ونفط إيران وإعفاءات ضريبية.. أبرز ما جاء في كلمة ترامب بالبيت الأبيض

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالعمل على الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأشار ترامب في كلمته خلال احتفالية “يوم الصلاة الوطني” في البيت الأبيض، إلى حضور عائلة الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، في الاحتفالية.

وذكر أن “الأسرى السابقين لدى حماس قالوا إنهم تعرّضوا لمعاملة سيئة”، وأضاف “سنعمل على إخراج الرهائن لدى حماس بأسرع وقت ممكن”.

نفط إيران

وفي سياق ملف السياسة الخارجية، وجّه ترامب تحذيرًا صريحًا إلى الدول التي تشتري النفط من إيران، قائلًا “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بالتجارة مع الولايات المتحدة”.

مهاجمة بايدن

كما انتقد الرئيس السابق إدارة جو بايدن بشدة، قائلًا إن “وجود بايدن هو الذي حفّز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دخول أوكرانيا“، مضيفًا أن “إدارة بايدن تخلّت عن قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، والتي كانت أقرب نقطة استراتيجية إلى الصين“.

ملف الهجرة

وفي ملف الهجرة، شدد ترامب على ضرورة ضبط الحدود، قائلًا “نسمح بدخول الناس إلى الولايات المتحدة، لكن يجب عليهم القدوم بطريقة قانونية”، في تأكيد منه على مواصلة سياسة تقييد الهجرة غير النظامية.

أمر تنفيذي

وخلال فعالية يوم الصلاة الوطني، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بشأن الحرية الدينية.

إعفاءات ضريبية

كما تعهد الرئيس الأمريكي بإجراء أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قيد الإعداد وسيحمل فوائد هائلة للأسر والشركات الأمريكية.

وقال إن وزير الخزانة سكوت بيسينت يجري مفاوضات تجارية مع نحو 200 دولة حول العالم، في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تقوية الاقتصاد الأمريكي وزيادة قدرته التنافسية.

وأكد أن هذه التخفيضات ستشمل إعفاءات ضريبية غير مسبوقة، واصفًا إياها بأنها “أكبر من أي وقت مضى” وأنها ستُنفذ بشكل “لا يمكن تخيّله”، مشددًا على أن “الأمور أصبحت جيّدة ولدينا معدلات تجنيد عالية في الجيش، على عكس ما كان في السابق”.

وأوضح ترامب أن أحد دوافع هذه السياسة الضريبية الجديدة كان “التكاليف الباهظة التي تتحمّلها العائلات”، مشيرًا إلى أن متوسط دخل الأسر المتوسطة سيتأثر إيجابيًا، بحيث “لن تُفرض ضرائب على الوقت الإضافي” كما كان يحدث من قبل.

وأضاف “تلقيت للتو تحديثًا من قادة الجمهوريين في الكونغرس بشأن مشروع قانون الضرائب، وسيكون هذا المشروع رائعًا، وسيوفر أقل معدلات ضرائب على مواطنينا”.

الرسوم الجمركية

وفي الشأن التجاري، شدد ترامب على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته بدأت تؤتي ثمارها، وقال “بفضل الرسوم الجمركية سنسدد ديوننا ونخفض الضرائب لأننا سنجني الكثير من الأموال”، لافتًا إلى أن شركات صناعة السيارات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لفتح مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتفادي هذه الرسوم.

مهاجمة الديمقراطيين

على صعيد آخر، شن ترامب هجومًا حادًا على الديمقراطيين، متهما إياهم بالسعي إلى “تدمير” برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة، متعهدًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ تلك البرامج وضمان استفادة المواطنين منها.