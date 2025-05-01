شهداء في غارتين إسرائيليتين على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، اليوم الخميس، ما أسفر عن 3 شهداء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي إن “غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 شهداء، لبناني وسوريين”.

وأضاف المركز أن “غارة ثانية شنها العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ “استشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل”.

عدوان إسرائيلي متواصل

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد اشباكات بين الطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023.

غير أن إسرائيل واصلت عدوانها على لبنان، وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب إعادة بناء قدراته.

ونصّ اتفاق وقف النار، الذي أبرم بوساطة أمريكية وفرنسية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن الجيش يسيطر على أكثر من 85% من الجنوب، وذلك في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق.

وكان مصدر أمني لبناني قد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن حزب الله انسحب من جنوب الليطاني، وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في تلك المنطقة.