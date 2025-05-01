طلاب جورج تاون يصوّتون لانسحاب جامعتهم من الاستثمارات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي

صوّت 67.9% من طلاب جامعة جورج تاون الأمريكية لصالح استفتاء يدعو الجامعة لأن تسحب استثماراتها من شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، مثل شركتي “أمازون” و”ألفابت”.

وتستثمر جامعة جورج تاون نحو 55 مليون دولار في شركتي “أمازون” و”ألفابيت”، اللتين تشاركان في مشروع “نيميس” التقني مع الحكومة الإسرائيلية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار، وفق موقع “صوت جورج تاون”، المختص بنشر أخبار الجامعة.

وذكر الموقع أن 2132 طالبا شاركوا في الاستفتاء، ما يمثل 29.5% من إجمالي الطلبة، وفق إعلان اللجنة الانتخابية، ما يجعل الاستفتاء صحيحا، إذ تشترط اللجنة مشاركة 25% على الأقل من الطلبة في أي استفتاء لكي يعد مقبولا.

“الجامعة غير ملزمة بالاستفتاء”

رغم ذلك، أعلنت الجامعة بعد أقل من ساعة من إعلان النتائج أنها لن تنفّذ المطالب، ورفضت الدعوات لإنهاء شراكاتها مع مؤسسات إسرائيلية.

وقال الرئيس المؤقت للجامعة، روبرت جروفز، في رسالة بالبريد الإلكتروني “لن تنفذ جامعة جورج تاون هذا الاستفتاء، استنادًا إلى قيمنا المؤسسية وتاريخنا وموارد الجامعة الحالية والطريقة التي تتم بها استثماراتنا”.

وأكد جروفز، وفق الموقع، أن جامعة جورج تاون لها “موقف طويل الأجل” في رفض مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

وشدد جروفز على “سياسة الاستثمار المسؤول اجتماعيا” التي تنتهجها الجامعة، التي تنص على أن جامعة جورج تاون “ملتزمة بممارسة الإدارة الأخلاقية لصندوق الجامعة”.

وتابع جروفز “أُدرك وجود تباين واسع في الآراء حول الصراع في الشرق الأوسط داخل مجتمعنا. لدينا العديد من الفعاليات لعرض وجهات نظر مختلفة حول الصراع، واسترشادًا بسياسة الجامعة بشأن حرية التعبير، سنواصل حماية حق أعضاء مجتمعنا في التعبير عن آرائهم بحرية”.

ومن جانبه أشاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بالتصويت، داعيًا إدارة الجامعة إلى الاستجابة لمطالب طلابها والانسحاب من أي شركات “مرتبطة بمجرمي الحرب في الجيش الإسرائيلي”.