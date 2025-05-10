احتجاجات في باريس ضد قرار حكومي يجرّم التضامن مع الفلسطينيين (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات في ميدان ستالنغراد، دعا إليها حزب “فرنسا الأبية” وزعيمه جان لوك ميلونشون، احتجاجًا على قرار وزير الداخلية برونو ريتايو حل جمعية “طوارئ فلسطين” التي تُعَد أكبر جمعية داعمة للقضية الفلسطينية في فرنسا.

وعلى هامش المظاهرة التي نُظمت قبل أيام، أكد رافائيل أرنو -النائب عن حزب اليسار في البرلمان الفرنسي- أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة الفاشية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية يحمل أبعادًا رمزية خطيرة، لأنه يُعَد اعتداءً على منظمة مؤيدة للفلسطينيين، في وقت يشهد فيه قطاع غزة إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أرنو، في حديثه للجزيرة مباشر، أن الحكومة تتبنى الآن نهجًا “استبداديًّا وعنصريًّا” بدأ منذ مدة طويلة.

وأوضح أن حزبه، إلى جانب الناشطين الداعمين لفلسطين والمناهضين للإبادة الجماعية، سيواصلون الحشد وتنظيم المسيرات اعتراضًا على قرار وزير الداخلية، إضافة إلى خوض معركة قضائية عبر اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في قرار حل الجمعية.