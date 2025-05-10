ارتفاع قياسي لصادرات الصين وترامب يقترح خفض الرسوم عليها

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، وذلك قبل مفاوضات بين البلدين ستُعقد في سويسرا لبحث علاقتهما التجارية.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال “80% على الصين يبدو قرارًا صائبًا”.

وأضاف أن “الأمر يعود إلى سكوت بي”، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ هذا الأسبوع في جنيف، سعيًا لتهدئة التوتر في الأسواق العالمية.

ولم يذكر ترامب في منشوره ما إذا كان يعتقد أن نسبة 80% يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية في حال توقف الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت.

وكانت الصين قد ردت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

وفي منشور آخر بأحرف كبيرة، كتب ترامب “يتعين على الصين أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، سيكون ذلك مفيدًا جدًّا لهم. الأسواق المغلقة لم تعد مجدية”.

من جانبه، قال بيسينت إن الاجتماعات في سويسرا ستركز على “خفض التصعيد”، وليس على “صفقة تجارية كبيرة”.

والخميس، قال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن محادثات جنيف ستكون “جوهرية”. وعندما سئل عمّا إذا كان خفض الرسوم أمرًا محتملًا، قال “ربما يكون كذلك”.

وتشدّد الصين على أن موقفها المتمثل في ضرورة رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية أولًا “لم يتغير”، متعهدة بالدفاع عن مصالحها.

ارتفاع قياسي لصادرات الصين

جاء ذلك في حين أفادت البيانات الرسمية الصينية، الجمعة بأن صادرات البلاد ارتفعت في شهر إبريل/نيسان رغم الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.

ورأى خبراء أن ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8.1% يشير إلى أن بيجين تعيد توجيه مسار تجارتها إلى جنوب شرق آسيا للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 17.6%.

وكان الارتفاع السنوي للصادرات البالغ 8.1% في إبريل أعلى بكثير من توقعات المحللين التي كانت تدور حول ارتفاع بنسبة 2%.

الاتفاق الأول بشأن الرسوم

وجاء منشور ترامب على تروث سوشيال غداة كشفه عن اتفاق تجاري “تاريخي” مع بريطانيا، هو الأول من نوعه منذ إطلاقه حرب الرسوم الواسعة النطاق الشهر الماضي.

وقال ترامب إن الاتفاق مع بريطانيا سيكون الأول من بين العديد من الاتفاقات الأخرى، معربًا عن أمله أن تسفر المحادثات العسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين، عن نتائج قريبًا.

وترغب العديد من الدول في إجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم ترامب التي تصل في حدها الأدنى إلى 10% على كثير من السلع، وتصل إلى 25% على الواردات الأمريكية من السيارات والصلب.

وفي إطار أول اتفاق تجاري منذ إطلاق ترامب حرب الرسوم الجمركية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم على السيارات البريطانية، ورفعها بالكامل على الصلب والألمنيوم.

في مقابل ذلك، ستفتح بريطانيا أسواقها أمام لحوم البقر الأمريكية وغيرها من المنتجات الزراعية، لكن الضريبة الأساسية البالغة 10% على السلع البريطانية ستظل قائمة.