القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة الخوي.. والدعم السريع ينفي

أعلنت قوات الحركات المسلحة المشتركة، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها الكاملة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، في تطور ميداني جديد ضمن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في غرب البلاد.

ونشرت القوة المشتركة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس”، يُظهر عناصر من قواتها وجنودا من الجيش السوداني وهم يقفون أمام مقر رئاسة محلية الخوي، إلى جانب جموع من المواطنين.

بسط السيطرة علي مدينة الخوي #مشتركة_فوق pic.twitter.com/w9RObJQUge — الحساب الرسمي للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (@Jsamfdarfur) May 11, 2025

وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة، إن هناك تقدما مستمرا لقواتهم بالتنسيق مع الجيش في مختلف محاور القتال، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى “دحر قوات الدعم السريع” وإعادة السيطرة على مناطق واسعة من ولايات كردفان.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور، أن قوات الجيش والقوة المشتركة تمكنت من اختراق دفاعات الدعم السريع وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ثم أجبرتها على الانسحاب من مدينة الخوي، بحسب تعبيره.

ملحمة تاريخية سطرها أبطال المشتركة و القوات المسلحة في تحرير مدينة الخوي كبدوا العدو خسائر كبيرة إستطاعت قواتكم المشتركة ان تخترق كل الدفاعات بثبات و دكّوا معاقل المليشيا ومرتزقتها الإرهابية و هربوا جميعا تاركين خلفهم قتلي و جرحي و آليات عسكرية بحالة ممتازة

المجد للقوات المسلحة… — Elsadeg Elnor/الصادق علي النور (@ElnorElsadeg) May 11, 2025

وفي سياق متصل، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ورئيس حركة جيش تحرير السودان، إن القوات المتحالفة مع الجيش خاضت معارك بطولية في كل من الخوي وأم صميمة بولاية شمال كردفان.

ووجه مناوي عبر “فيسبوك” التهنئة لقوات الجيش والقوة المشتركة على ما وصفه بـ”التضحيات الكبيرة” في مواجهة الدعم السريع.