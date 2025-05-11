الأخبار|السودان

القوة المشتركة تعلن السيطرة على مدينة الخوي.. والدعم السريع ينفي

أفراد من الجيش السوداني جوار مركبات مدمرة بعد معركة مع الدعم السريع (رويترز)
11/5/2025

أعلنت قوات الحركات المسلحة المشتركة، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها الكاملة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، في تطور ميداني جديد ضمن المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في غرب البلاد.

ونشرت القوة المشتركة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس”، يُظهر عناصر من قواتها وجنودا من الجيش السوداني وهم يقفون أمام مقر رئاسة محلية الخوي، إلى جانب جموع من المواطنين.

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وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة، إن هناك تقدما مستمرا لقواتهم بالتنسيق مع الجيش في مختلف محاور القتال، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى “دحر قوات الدعم السريع” وإعادة السيطرة على مناطق واسعة من ولايات كردفان.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور، أن قوات الجيش والقوة المشتركة تمكنت من اختراق دفاعات الدعم السريع وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ثم أجبرتها على الانسحاب من مدينة الخوي، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ورئيس حركة جيش تحرير السودان، إن القوات المتحالفة مع الجيش خاضت معارك بطولية في كل من الخوي وأم صميمة بولاية شمال كردفان.

ووجه مناوي عبر “فيسبوك” التهنئة لقوات الجيش والقوة المشتركة على ما وصفه بـ”التضحيات الكبيرة” في مواجهة الدعم السريع.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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