“ثاقب” يفتك بقوة إسرائيلية.. سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية مركبة شرق الشجاعية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية مركبة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، فجر السبت، مؤكدة وقوع خسائر مباشرة بين ضباط وجنود جيش الاحتلال.

وأوضح قائد ميداني في سرايا القدس أن العملية انطلقت في تمام الساعة 12:45 من صباح السبت، وبدأت باستدراج وحدة من قوات الاحتلال عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أسفر عن إصابات مؤكدة بين أفراد طاقمها.

وأضاف أن قوات الاحتلال سارعت بعد دقائق إلى استهداف محيط موقع العملية بالصواريخ والقذائف، مشيرًا إلى أن قوة إسعاف تابعة للواء الاحتياط المعروف بـ”لواء القدس” وصلت إلى المكان لإخلاء المصابين، لكنها وقعت في كمين محكم تمثل في تفجيرعبوة ناسفة من نوع “ثاقب” كانت معدة مسبقًا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الجنود.

وأكد القائد الميداني أن مقاتلي سرايا القدس اشتبكوا مباشرة مع قوة النجدة داخل مسرح العملية مستخدمين الأسلحة المتوسطة والخفيفة، مشيرًا إلى أن الاشتباك تواصل خلال مرحلة انسحاب المقاومين، الذين قدموا عددًا من الشهداء في سبيل إنجاح العملية وانسحاب القوة المنفذة بسلام.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها تُهدى إلى روح الشهيد القائد نور عبد الكريم البيطاوي، أحد أبرز قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية.