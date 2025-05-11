دفاع ريال مدريد المتهالك يعطي برشلونة الأسبقية في الشوط الأول (فيديو)

تقدم برشلونة 4-2 على ريال مدريد في الشوط الأول من مباراة “الكلاسيكو” رقم 261 بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز مبابي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني من تمريرة رائعة لفينيسيوس ليتقدم الريال 2-صفر بعد مرور 14 دقيقة من المباراة.

وفي الدقيقة 20 سجل غارسيا الهدف الأول لبرشلونة، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد (2-1).

وفي الدقيقة 32 سجل لامين جمال هدف التعادل لبرشلونة لتصبح النتيجة 2-2 وبعدها بدقيقة واحدة يحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة من خطأ دفاعي قاتل لدفاع ريال مدريد

ومن خطأ دفاعي آخر من ريال مدريد يسجل رفينيا هدف برشلونة الرابع والهدف الثاني له لينتهي الشوط الأول بنتيجة (4-2).