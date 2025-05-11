لحظات جنونية.. جماهير هامبورغ تقتحم الملعب احتفالا بالصعود إلى الدوري الألماني الممتاز (فيديو)

شهد ملعب “فولكسبارك شتاديون” بمدينة هامبورغ الألمانية، ليلة السبت، أجواء احتفالية غير مسبوقة عقب عودة نادي هامبورغ إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الألمانية بعد غياب دام 7 أعوام.

لكن فرحة الجماهير تحولت إلى فوضى عارمة أدت إلى إصابة 25 شخصا جراء تدافع وقع بعد اقتحام المشجعين أرض الملعب، بينهم شخص في حالة حرجة، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء في المدينة.

لحظة تاريخية في المانيا.. هل تتذكرون نادي هامبورغ؟ نادي هامبورغ عاد رسميًا إلى البوندسليغا وصعد اليوم بعد غياب 7 سنوات عن الدوري الممتاز. لحظة عظيمة واحتفالات جنونية في الملعب 🤯🇩🇪

pic.twitter.com/B5zQzxCgJ0 — عمرو (@bt3) May 10, 2025

وفور إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة التي انتهت بفوز هامبورغ على فريق أولم بنتيجة كبيرة (6-1) أمام نحو 56500 متفرج، هرع الآلاف من المشجعين إلى أرضية الملعب للاحتفال بالصعود التاريخي إلى دوري النخبة، لكن التدافع الكبير تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة بين الجماهير.

وأكد بيان صادر عن إدارة الإطفاء، صباح الأحد، أن “44 شخصا تلقوا الرعاية الطبية، بينهم 5 أصيبوا بجروح طفيفة، و19 بجروح خطرة، بينما وُصفت حالة أحدهم بأنها تهدد حياته”.

7 سنوات من اليأس لفريق كان فخوراً جداً بكونه أحد أعظم الفرق في ألمانيا. هؤلاء المشجعين يستحقون هذا!!! لقد عادت هامبورغ إلى المكان الذي لم يكن ينبغي لها أن تتركه أبدًا. 💙 pic.twitter.com/65jeH1WmRl — عبدالمحسن. (@D7s30) May 10, 2025

رحلة الصعود بعد سنوات من الإخفاق

وبهذا الفوز الساحق، رفع هامبورغ رصيده إلى 59 نقطة، معززا صدارته لترتيب الدرجة الثانية بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر كولن. ويحتاج الأخير إلى نقطة واحدة على الأقل في مباراته الأخيرة أمام كايزرسلاوترن لضمان مرافقته إلى الدرجة الأولى.

هامبورغ، الذي كان حتى عام 2018 النادي الوحيد الذي شارك في جميع مواسم دوري “البوندسليغا” منذ إنشائه عام 1963، هبط لأول مرة في تاريخه قبل 7 أعوام. ومنذ ذلك الحين، فشل النادي في العودة رغم اقترابه من ذلك مرتين عبر مباريات الملحق في عامي 2022 و2023.

جماهير هامبورغ تحتفل بأرضية الملعب 👏🏻🔥 pic.twitter.com/ZzjnHFf0Id — MSHARI (@MsHrb9) May 10, 2025

ويُعَد نادي هامبورغ أحد أعرق الأندية الألمانية، إذ تُوج بلقب الدوري الألماني 6 مرات (1923، 1928، 1960، 1979، 1982، 1983)، كما أحرز لقب بطولة دوري أبطال أوروبا (تحت اسم كأس الأندية الأوروبية البطلة آنذاك) عام 1983.

وتدين الجماهير العريضة بعودة النادي إلى الأضواء للمدرب الشاب ميرلين بولتسين (34 عاما)، الذي وُلد في مدينة هامبورغ ونشأ مشجعا للنادي. ووسط الاحتفالات، وصف المشجعون هذا الإنجاز بأنه بداية عهد جديد للنادي العريق، الذي يسعى لاستعادة مجده بين أندية الدرجة الأولى.