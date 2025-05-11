وداعا للكوليسترول المرتفع.. إليك ما يقوله الباحثون

في عالم الطب المليء بالمفاجآت، تلوح في الأفق “حبّة” جديدة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الملايين، خاصة لأولئك الذين يتعايشون يوميًّا مع خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

دراسة دولية حديثة، قادتها جامعة موناش الأسترالية، كشفت عن دواء جديد يؤخذ عن طريق الفم، يُدعى أوبيسيترابيب، أظهر نتائج واعدة للغاية في تقليل ما يُعرف بـ”الكوليسترول الضار” بنسبة تفوق 30%، وهذا الرقم ليس بسيطًا لمن يعرف تعقيدات القلب والشرايين.

لكن القصة لا تقف هنا، فالدواء الجديد لم يكتفِ بهذا الإنجاز، بل خفّض أيضًا مستوى بروتين (Lp-a) بنسبة تتجاوز 33%، وهو بروتين وراثي خطر حيَّر الأطباء كثيرًا، بسبب صعوبة التحكم فيه.

وقُدمت نتائج هذه الدراسة -التي شملت أكثر من 2500 شخص- خلال مؤتمر طبي مرموق في غلاسكو، ووصفها البروفيسور ستيفن نيكولز بأنها “خطوة كبرى نحو حماية القلوب التي تواجه خطرًا دائمًا”.

والأجمل أن هذه الحبّة تُؤخذ مرة واحدة في اليوم فقط، فلا حقن، ولا إجراءات معقدة، فقط بلعها ومواصلة يومك.

هل نحن أمام “حبّة قلب” ثورية جديدة؟ الأيام ستكشف لنا. ولكن حتى ذلك الحين، الخبراء متفائلون، ومتابعو الصحة لديهم ما ينتظرونه بشغف.