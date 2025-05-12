ترامب: إيران تتصرف بعقلانية.. ونريد منح سوريا بداية جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تريد منح سوريا بداية جديدة من خلال تخفيف العقوبات، كما وصف زيارته لمنطقة الشرق الأوسط بأنها تاريخية.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أشار ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، قائلا “قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة”.

وأضاف “الطريقة التي نفرض بها العقوبات لا تمنحهم (سوريا) فرصة حقيقية للبدء من جديد، لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم”.

إيران

وبشأن إيران، قال الرئيس الأمريكي إن طهران “تتحلى بالعقلانية وتتصرف بذكاء”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الإيرانيين لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، وهم يدركون ذلك جيدا، ويتصرفون وفق هذه القناعة”.

جولة شرق أوسطية تاريخية

وعن جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، وصفها ترامب بأنها “تاريخية”، موضحا أنها ستشمل السعودية والإمارات وقطر، وستركز على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية. وقال “سأتوجه إلى المنطقة، وأزور هذه الدول الثلاث في إطار جولة تهدف إلى تعزيز التعاون ومناقشة ملفات حيوية”.

روسيا قد توافق على هدنة

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أعرب ترامب عن اعتقاده أن روسيا قد توافق على وقف إطلاق النار مدة 30 يوما، مشيرا إلى أهمية الاجتماع المقرر بين موسكو وكييف الخميس المقبل، واصفا إياه بأنه “مهم للغاية”.

صفقات تجارية جديدة

على صعيد العلاقات الاقتصادية، أكد ترامب أن المحادثات التي جرت مع الصين في سويسرا كانت إيجابية، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

لكن ترامب أوضح أن الاتفاق الجاري لا يشمل حتى الآن الرسوم الجمركية على السيارات أو الصلب أو الألومنيوم أو الأدوية، مشددا على ضرورة إزالة الصين العوائق التجارية وفتح أسواقها للمنتجات الأمريكية.

هجوم على شركات الأدوية

داخليا، أعلن ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي وصفه بأنه “الأهم بتاريخ البلاد في مجال الرعاية الصحية”، بهدف خفض أسعار الأدوية. وقال “أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هي الأغلى في العالم بنحو 8 أضعاف”، مضيفا أن بلاده ستفتح أسواقها أمام استيراد الأدوية الآمنة.

وأكد أن الإجراءات المقبلة ستخفض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 59% و90%، مشيرا إلى أن بلاده “لن تتسامح بعد الآن مع استغلال شركات الأدوية الكبرى”.

وحذر ترامب قائلا “إذا حاولت الدول الأوروبية أن تتصرف معنا بذكاء في مسألة أسعار الأدوية فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن شراء سياراتهم”، وأضاف “سنقول للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إن اللعبة قد انتهت”.