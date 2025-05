ترامب يشكك في إمكانية إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وزيلينسكي يعلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بدأ يشك في أن تبرم أوكرانيا اتفاقا مع روسيا بشأن الحرب.

وأشار ترامب، يوم الأحد، في منشور على منصة “تروث سوشيال” إلى انشغال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن هذا النصر ما كان ليتحقق لولا الولايات المتحدة.

وعبر ترامب عن خيبة أمله من الجمود الدبلوماسي، رغم ما وصفه بـ”الفرصة القائمة” لوضع حد لـ”حمام الدم” المستمر في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحثّ ترامب كييف على المشاركة في الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل في تركيا، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تسوية سياسية.

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار”، لكنه مستعد للتفاوض، داعيًا أوكرانيا إلى الحضور “حتى نعرف ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا “يمكن أن تتصرفا بناءً على نتائج اللقاء”.

وأبدى الرئيس الأمريكي أمله في نهاية قريبة للحرب، قائلا: “فكروا في مئات الآلاف من الأرواح التي ستنجو إذا انتهى هذا النزاع الدموي”.

President Putin of Russia doesn’t want to have a Cease Fire Agreement with Ukraine, but rather wants to meet on Thursday, in Turkey, to negotiate a possible end to the BLOODBATH. Ukraine should agree to this, IMMEDIATELY. At least they will be able to determine whether or not a…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 11, 2025