شملت “أكبر صفقة في التاريخ”.. الكشف عن قيمة الاستثمارات السعودية في أمريكا خلال زيارة ترامب إلى الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وبناء علاقات اقتصادية سوف تستمر لأجيال قادمة”، وذلك وفق ما ذكره البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه اليوم.

وبدأ ترامب، اليوم الثلاثاء، من العاصمة السعودية الرياض جولة خليجية تستمر أياما، وتشمل قطر والإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب “قاما بالتوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية”. كما شهدا مراسم تبادل وإعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائية.

ووصف البيت الأبيض في البيان، الذي نشره بعنوان “تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الازدهار الاقتصادي”، الصفقات التي جرى الاحتفال بها اليوم بأنها “تاريخية” للبلدين، مضيفا أنها “تمثل عصرا ذهبيا جديدا من الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أنه في إطار التزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمنية والدفاعية مع السعودية، وقع البلدان “أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ بقيمة تقارب 142 مليار دولار لتزويد السعودية بأحدث المعدات والخدمات القتالية”.

وأوضح البيان أن “صفقة المبيعات الدفاعية تشمل 5 فئات، هي تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود وتحديث القوات البرية، وتحديث أنظمة المعلومات والاتصالات”.

كما تتضمن الصفقة، وفق البيت الأبيض، “تدريبا ودعما مكثفا للقوات المسلحة السعودية، بما في ذلك تعزيز الأكاديميات الخدمية السعودية والخدمات الطبية العسكرية”.

استثمارات في قطاعات أخرى

وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن الاستثمارات السعودية ستكون في قطاعات عدة، ومنها: