صحفيون عرب وأجانب ينعون الشهيد حسن إصليح (فيديو)

نعى عدد من الصحفيين العرب والأجانب، عبر قناة الجزيرة مباشر، الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، الذي استشهد داخل مستشفى ناصر في خان يونس، بعد استهدافه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جريمة عُدَّت انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وأخلاقيات الحروب.

وقالت الصحفية الفرنسية ماريون لوبيز “منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تقوم إسرائيل بالتكميم الممنهج للصحافة ووسائل الإعلام، وترفض السماح للصحفيين الدوليين بالدخول لتغطية الأحداث كما يحق لهم”، مؤكدة أن “ما يحدث هو ازدراء كامل لحرية الصحافة”.

من جانبها، أشارت الإعلامية التونسية عفاف الغربي إلى أن “صحفيي غزة قدَّموا أرواحهم، وسالت دماؤهم على هذه الأرض الطيبة من أجل نقل الحقيقة والواقع، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم”.

ووصف الصحفي المصري علي فوزي استشهاد إصليح بأنه “جريمة موثقة بحق الصحافة الحرة”، مضيفا أن ما جرى يعكس “الاستخفاف الإسرائيلي بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين والطواقم الإعلامية في مناطق النزاع”.

وأكد فوزي أن إصليح “لم يكن مجرد صحفي ميداني، بل كان شاهدا حيا على مأساة غزة، وناقلا أمينا لصوت الضحايا ومعاناتهم”.

من جهته، قال الصحفي العراقي حسين الذكر إن حسن إصليح “يُعَد شاهدا آخر ودليلا جديدا على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني، بل بحق الإنسانية والعالم الحر”.

ورأى الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم اغتيال إصليح “انتهاكا كبيرا، خاصة بعد استهدافه رغم إصابته”، مضيفا أن “إسرائيل تسعى لإسكات صوت الحق والتكتم على جرائمها”.

الصحفي الفلسطيني محمود مطر أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل وسائله لطمس الحقيقة وإخفاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهالي قطاع غزة.

يُذكر أن حسن إصليح يُعَد من أبرز الصحفيين الميدانيين الذين وثقوا المجازر والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان مثالا للإصرار على نقل الحقيقة رغم الخطر، حتى لحظة استشهاده.