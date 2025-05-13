ليبيا.. مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار

قال مراسل الجزيرة مباشر في ليبيا إن عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، قُتل في تبادل لإطلاق النار جنوبي العاصمة طرابلس، مساء الاثنين.

وأكد مصدر أمني للجزيرة مباشر مقتل الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، في معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين، وهو معسكر تابع للقوة “444” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وأشار المصدر إلى أنه لا يعرف سبب وجود الككلي في المعسكر، وما إن كان جرى استدراجه أم كان في لقاء.

وأفاد المراسل بسماع أصوات إطلاق نار في أماكن متفرقة من العاصمة الليبية، مشيرا إلى انتشار عدد كبير من السيارات العسكرية في المدينة مع استمرار توتر الوضع الأمني.

وذكر أن وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج حفاظا على سلامتهم.

وعقب الحادث بعدة ساعات، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا السيطرة على كامل منطقة أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، فيما قالت وزارة الداخلية إن “مناطق جنوب وغرب طرابلس تتجه نحو السيطرة ونبذل الجهود لضبط الأمن واحتواء الموقف”.

وفي السياق، أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إيقاف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم الليبية منح مراقبي التربية والتعليم السلطة التقديرية في تعليق الدراسة والامتحانات ليوم الثلاثاء في طرابلس الكبرى نظرا للأوضاع الأمنية.

بدورها، دعت وزارة الصحة الليبية المستشفيات والأجهزة المعنية كافة بالعاصمة إلى رفع درجة الاستعداد وضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع كلياتها حتى إشعار آخر، في حين رفع جهاز الإسعاف والطوارئ حالة التأهب القصوى، داعيا كل فروعه داخل العاصمة ومحيطها إلى التمركز الفوري والاستعداد التام للتعامل مع أي طارئ.

توتر

ومنذ أيام تشهد العاصمة طرابلس تحركات لأرتال عسكرية داخلها وتوافد أخرى من الخارج.

ويتبع جهاز دعم الاستقرار بشكل مباشر القائد الأعلى للجيش المجلس الرئاسي، وتم تأسيس الجهاز من قبل المجلس الرئاسي الليبي السابق بقيادة فائز السراج في يناير/كانون الثاني 2021.

وكان عبد الغني الككلي من ابرز القيادات الامنية في طرابلس، وشارك عبر ممثلين له في كافة الحوارات السياسية السابقة.

وتعتبر منطقة ابو سليم وسط العاصمة طرابلس مركز الجهاز الرئيسي وحاضنته الشعبية.

ويقول مراسل الجزيرة مباشر إن الفترة الماضية شهدت توترا في العلاقة بين الجهاز وبين حكومة الوحدة الوطنية.