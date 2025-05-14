ترامب من قصر لوسيل: نعمل مع قطر للتوصل إلى اتفاق مع إيران (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع دولة قطر للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيدًا بالدور القطري في دعم الجهود السلمية في المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مساء الأربعاء خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر لوسيل، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين القطري والأمريكي.

وقال ترامب “نعمل مع دولة قطر بشكل وثيق من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونأمل أن يدرك قادة إيران ما يقومون به”، معرباً عن أمله في أن “تحقق إيران الازدهار والسلام”.

كما ثمّن الرئيس الأمريكي جهود قطر الإنسانية، مشيداً بنجاحها في “التوسط للإفراج عن الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر”، قائلاً “نحن حريصون على إطلاق سراح كافة الرهائن، ودولة قطر نجحت في ذلك الملف الحساس”.

وعن العلاقات الثنائية، قال ترامب “علاقاتنا مع دولة قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، وسنفعل لقطر أموراً ستسرهم”، مؤكداً أن البلدين شريكان في العديد من الإنجازات، رغم ما وصفه بـ”الوضع الفظيع” الذي ورثته إدارته من الإدارة السابقة.

“قائد عظيم”

ووصف ترامب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه “قائد عظيم”، قائلاً “أبليتم بلاء حسناً فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في بلادكم، وأمير قطر هو الذي جعل هذا البلد يفخر بما تحقق”. وأضاف “أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور قطر”.

وفي سياق كلمته، أشار ترامب إلى الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج، قائلاً “الخليج يشهد تطوراً غير مسبوق”، كما لفت إلى أن الاستثمارات في الولايات المتحدة “وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.

مباحثات “استثنائية”

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد في كلمته الترحيبية بالرئيس الأمريكي، أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية “علاقات متميزة وتقوم على تعاون ثنائي كبير”.

وقال “أجرينا اليوم مباحثات استثنائية مع فخامة الرئيس الأمريكي في الدوحة، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات”.

وأضاف “نتطلع معاً، في ضوء الإمكانات الهائلة لكل من قطر والولايات المتحدة، إلى دفع التعاون الثنائي نحو مستوى أعمق وأكثر تقدماً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل”.