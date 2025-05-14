رادار يرصد مخالفة سرعة بحق بطة في سويسرا.. والشرطة تعلق

رصد رادار لتوثيق المخالفات المرورية وسط سويسرا مخالفة غير اعتيادية، والفاعل هذه المرة لم يكن سائقاً متهوراً.. بل بطة!

ففي بلدة كونزيغ، قرب العاصمة برن، فوجئت الشرطة حين اكتشفت أن بطة برية ظهرت في إحدى صور الرادار بتاريخ 13 أبريل/نيسان وهي تطير بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة، في منطقة لا تتجاوز فيها السرعة القصوى 30 كيلومتراً.

لكن ما زاد الأمر طرافة، أن نفس الرادار رصد قبل سبع سنوات، وفي اليوم والمكان نفسيهما، بطة تطير بنفس السرعة بالضبط! الأمر الذي جعل البعض يشكك في الصور ويتساءل إن كان هناك خدعة ما، أو ربما “بطة خارقة” تعود كل عام لخرق القانون.

السلطات لم تتأخر في الرد، إذ أكدت الشرطة أن نظام الرادار لا يمكن التلاعب به، وأن الصور أصلية 100%. كما أوضحت بلدية كونزيغ أن أنظمة الرادار يتم معايرتها سنوياً بدقة من قبل المعهد الفدرالي السويسري للمترولوجيا.