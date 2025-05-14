شاهد: أمير قطر وترامب يشهدان توقيع اتفاقيات تشمل الدفاع والطيران

وقّعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات وعددا من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي إلى الدوحة.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد شهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوقيعات التي شملت اتفاقية لشراء طائرات من شركة بوينغ، وبيان نوايا للتعاون الدفاعي، وخطاب العرض والقبول لطائرات دون طيار من طراز “MQ-9B”، وخطاب العرض والقبول لنظام مضادات الطائرات دون طيار “FS-LIDS”.

وعقد أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي جلسة مباحثات رسمية تناولت سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الدفاع، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصًا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

210 طائرات بوينغ

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن اتفاق لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ، بما في ذلك 130 طائرة من طراز بوينغ دريملاينر، مسجلةً رقماً قياسياً لأكبر طلبية لطائرات من هذا الطراز، و30 طائرة من طراز 777-9، بالإضافة إلى 50 خياراً من طائرات بوينغ 787 و777-9.

كما تتضمن الاتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران شراء أكثر من 400 محرك من طرازي GE9X وGEnx، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ الشركة لمحركات الطائرات عريضة البدن.

ملفات الاستثمار والطاقة والتعاون العسكري

وأشارت “قنا” إلى أن أمير قطر رحب بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق، في مستهل الجلسة، معربًا عن سروره بهذه الزيارة التاريخية، التي تُعد أول زيارة دولة لرئيس أمريكي إلى قطر، متمنيًا لهم طيب الإقامة، وأكد أن المباحثات شملت ملفات استراتيجية، على رأسها الاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والأمني.

وأشاد أمير قطر بما يبذله الرئيس الأمريكي من جهود من أجل إحلال السلام في المنطقة، واصفًا إياه بـ”رجل السلام”، كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة للأمن والاستقرار.

وأشار إلى استضافة الولايات المتحدة المقبلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية، مؤكدًا على التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال.

تحقيق السلام في المنطقة والعالم

من جانبه، عبّر الرئيس الأمريكي عن تقديره العميق لكرم الضيافة الذي لقيه في قطر، مشيدًا بعلاقته الشخصية الوثيقة مع أمير قطر، التي تعود إلى أول لقاء جمعهما.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، والعمل مع الشيخ تميم من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

كما عقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا سبق جلسة المباحثات الرسمية، تناول العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار والسلام.

وشهدت مراسم استقبال الرئيس الأمريكي في الديوان الأميري احتفالًا رسميًا، شمل إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبًا بقدومه، إلى جانب أداء العرضة القطرية، ومشاركة فرق الخيالة بخيول عربية أصيلة، والإبل التي ترمز للتراث القطري العريق.