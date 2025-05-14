شملت “أكبر صفقة” في تاريخ شركة بوينغ.. الكشف عن تفاصيل الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة

وقّع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على عدد من مذكرات التفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين في الديوان الأميري في الدوحة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أعلن عن صفقات اقتصادية بقيمة إجمالية تزيد عن 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك بيع طائرات بوينج ومحركات “جنرال إلكتريك” للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية، وهي صفقة وصفها بيان البيت الأبيض بأنها “تاريخية”.

وأشار البيت الأبيض أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرة بوينج ومحركات طائرات من شركة “جنرال إلكتريك”، وهي “أكبر صفقة” على الإطلاق من نوعها في تاريخ شركة بوينغ.

“تاريخ طويل من العلاقات التجارية القوية”

وأشار البيان إلى أن لدى الولايات المتحدة وقطر “تاريخ طويل من التجارة وعلاقات تجارية قوية، بما في ذلك صفقات هامة طويلة الأجل في مجالات الطيران والبنية الأساسية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات”.

وذكر البيان أن “الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الموضحة في رؤية قطر الوطنية 2030 تخلق فرصًا للشركات الأمريكية في قطاعات متعددة”.

وأكد بيان البيت الأبيض أن “الاستثمارات الواسعة التي تقوم بها قطر والتجارة مع الولايات المتحدة تساهم في النمو والازدهار الاقتصاديين الأمريكي والقطري”.