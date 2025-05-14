غرب كردفان.. قوة متحالفة مع الجيش السوداني تعلن عن خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني سيطرتها على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان غربي البلاد، وسقوط 800 قتيل من منسوبي قوات الدعم السريع بينهم “مرتزقة أجانب” يحملون جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم القوة أحمد حسين مصطفى في بيان الثلاثاء إن قواتهم سيطرت على 80 مركبة قتالية بحالة جيدة ودمرت 43 مركبة أخرى في معركة استمرت لأكثر من تسع ساعات، على حد قوله.

وذكرت القوة المشتركة في بيانها على منصة إكس الثلاثاء “تشير تقديراتنا الأولية إلى أن خسائر العدو تجاوزت ثمانمائة قتيل، بينهم مرتزقة أجانب يحملون جنسيات مختلفة، مما يؤكد تورط قوى إقليمية ودولية في هذه الحرب”.

وأضاف البيان “استمرت المعركة الشرسة لمدة تسع ساعات متواصلة، تجلى فيها صبر وشجاعة مقاتلينا الذين أثبتوا تفوقهم النوعي والعسكري على عدوهم المهزوم”.

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بيان عسكري الي جماهير شعبنا الأبي،

نزف إليكم بشرى الانتصارات الساحقة التي حققتها قواتكم الباسلة، في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في معارك اليوم الميمون على محوري جنوب كردفان الدبيبات وشمال كردفان الخوي.

لقد سطر أبطالنا فصلًا جديدا من… — الحساب الرسمي للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (@Jsamfdarfur) May 13, 2025

تقدم الجيش في محور جنوب كردفان

وفي السياق ذاته، قال الجيش السوداني إن قواته عبر ما يعرف بـ “متحرك الصياد” بسطت سيطرتها على مزيد من المناطق بمحور ولاية جنوب كردفان غربي البلاد.

وأوضح الجيش أن قواته قتلت العشرات من منسوبي ما وصفها بمليشيا الدعم السريع، ودمرت عددا كبيراً من الآليات والمعدات.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قال إن الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة والمقاومة الشعبية صدوا هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان غربي السودان.

وأكد مناوي أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها، “وقفوا بكل شجاعة” في وجه ما وصفه بالعدوان، وأضاف “نحن على ثقة بأن الحق سينتصر” على حد قوله.