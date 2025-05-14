هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 4 مجندات قبالة الحدود المصرية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن مركبة مدرعة انقلبت قبالة الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 4 مجندات كنّ على متن المركبة بجروح طفيفة.

وأضافت الهيئة أن الحادث الذي وقع، أمس الثلاثاء، يرجع لما يبدو أنه قيادة المركبة المدرعة بسرعة لا تتناسب مع وعورة الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في الحوادث في الجيش الإسرائيلي، وذلك “ربما بسبب الاستنزاف في ضوء استمرار القتال” في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عن الحادث إنه تم نقل المجندات إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وإنه يتم التحقيق في الحادث.

مئات الحوادث في غزة ولبنان

وأشارت الهيئة إلى أنه، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي التي نشرت في بداية يناير/كانون الثاني من هذا العام، وقع 1325 حادثًا عملياتيًا بين القوات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ووقعت الغالبية العظمى من الحوادث، وتبلغ 1166 حادثًا، في غزة، فيما وقع 159 حادثًا منها في لبنان.

وأسفرت هذه الحوادث، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 63 عسكريا وإصابة 1240 آخرين بجراح.