القسام تنشر مشاهد كمين “أسود المنطار” ضد قوات الاحتلال في حي الشجاعية (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، مقطع فيديو يوثق تفاصيل كمين أطلقت عليه اسم “أسود المنطار” ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد، التي بثتها الكتائب، وقالت إنها تعود إلى تاريخ 25 إبريل/نيسان الماضي، لحظات تسلل مجموعة من وحدة “اليماس” الإسرائيلية (المستعربين) ليلًا إلى أحد منازل الحي، قبل أن يكتشفهم مقاتلو القسام ويشتبكوا معهم عن قرب.

وقال أحد مقاتلي القسام في الفيديو شارحا تفاصيل الكمين: “تقدموا ليلًا وتسللوا إلى أحد المنازل في حي الشجاعية، وبفضل الله تعالى ونباهة المجاهدين كشفوا هذا التسلل وباغتوهم بإطلاق النار من نقطة صفر حيث قتلوا اثنين من الجنود”.

وتابع: “بعد ذلك جاءت التعزيزات العسكرية من موقع ناحل عوز ومن موقع الجبل المستحدث، قام مجاهدون بقطع النجدات واستهداف عدد من الآليات والجنود بشكل مباشر. وبفضل الله تبارك وتعالى تمت عملية قنص من أحد المنازل وقامت بتفجير خوذته. الله أكبر ولله الحمد”.

وقالت الكتائب إن الكمين أسفر عن مقتل اثنين من الجنود من وحدة اليماس (المستعربين) وإصابة آخرين حسب اعترافات جيش الاحتلال.