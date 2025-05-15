بسبب الإصابات القاتلة.. البرش: نفاضل بين إنقاذ الأطفال في مستشفيات غزة

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي بلغ 19 مستشفى فقط، من أصل 38 مستشفى قبل الحرب، بعد أن خرج المستشفى الأوروبي من الخدمة.

وأضاف البرش، في مقابلة اليوم الخميس مع الجزيرة مباشر، أن “المجتمع الدولي وقف مشاهدا ولم يحرك ساكنا، تجاه ما يتعرض له القطاع الصحي في غزة، ولم تتحرك المؤسسات الدولية على الأرض لمنع استهداف المستشفيات”.

منظمات دولية لم تقم بواجبها

وتساءل البرش “ما معنى أن يكون هناك الآلاف من الشهداء والمصابين من أطفال غزة في ظل وجود منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” التي أسست لحماية الطفولة؟”.

وأضاف “ما معنى أن يموت 57 طفلا ويولد أطفال مشوهون نتيجة سوء التغذية في ظل وجود منظمات دولية يفترض أن وظيفتها حماية الأطفال؟”.

وأكد البرش أن “هذه المنظمات الدولية فقدت معنى وسبب وجودها بعد أن عجزت عن القيام بواجبها الحقيقي”.

وأشار إلى أن هناك آلاف الشاحنات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تحمل مواد طبية، موجود في مدينة العريش المصرية وتنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة.

“الشعور بالعجز شعور قاتل”

وردا على سؤال حول مشاعره وهو يرى استهداف المستشفيات ومن يتلقى العلاج بها من مرضى وأمهات وأطفال، قال البرش إن “ما نشعر به هو العجز، وهو شعور قاتل”.

وتابع قائلا “عندما يرى الإنسان أن طفلا يموت ولا يستطيع أن ينقذه لأن الإصابة قاتلة، أو أن يفاضل بين طفل وآخر لأنه لا يمكن إنقاذ الجميع فهذا شعور قاتل”.

وأضاف أن “أكثر ما يؤلم الأطباء والعاملين في المجال الطبي هو عجزهم عن إنقاذ مرضاهم”.

مواقف بطولية للأطباء

وأكد البرش “ما زلنا في الميدان ولم نخلع المعاطف البيضاء”، مشيرا إلى أن “هناك أطباء في غزة هم نموذج بمعنى الكلمة وأجروا عمليات بعدد قياسي ومنهم من بقي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم داخل غرف العمليات لا يغادرونها إلا لأوقات محدودة”.

وذكر البرش أنه رأى بعض الأطباء يذهبون لركام مستشفى الشفاء لانتزاع أجهزة طبية لإعادة تعقيمها واستخدامها من جديد، ووصف هذا المشهد بأنه “يمثل رسالة وبطولة من قبل الأطباء في ظل عجز المنظمات الدولية عن أن تدخل ما يحتاجه المرضى في غزة“.

وشدد البرش على أن “هذه النماذج ينبغي أن تسجل وتذكر ويؤرخ لها لأننا نتحدث عن واقع مرير ولدينا قصص بطولات كل يوم”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 35 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 120 ألف مصاب، وأجبر أغلب سكان القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء، وتسبب في نقص شديد في الغذاء والدواء نتيجة الحصار المستمر للقطاع.