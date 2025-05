شرطة الكونغرس تخرج مؤسس “بن آند جيريز” بالقوة بعد احتجاجه على دعم واشنطن لعدوان إسرائيل على غزة (فيديو)

أخرجت شرطة الكونغرس الأمريكي، بن كوهين، أحد مؤسسي شركة “بن آند جيريز” للمثلجات والناشط التقدمي، بالقوة من مجلس الشيوخ خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء، وذلك بعد احتجاجه على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال كوهين إنه كان يعبّر عن “ملايين الأمريكيين الغاضبين من المذبحة في غزة“، مؤكداً أن صمته أصبح غير ممكن أمام ما وصفه بـ”تمويل الكونغرس للقنابل التي تقتل الأطفال في غزة”، وذلك أثناء مقاطعة وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور خلال مناقشة ميزانية الوزارة.

واتهم كوهين المشرعين الأمريكيين بتمويل الأسلحة عبر تقليص برامج الرعاية الصحية الحكومية للأسر محدودة الدخل، في إشارة إلى مساعي الجمهوريين لخفض برنامج “ميديكيد”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM

— Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025