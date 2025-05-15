شاهد: أول لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، وذلك لأول مرة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا.

وأظهر مقطع “فيديو” اجتماع بين الشيباني وروبيو في مدينة أنطاليا التركية بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الشيباني في تدوينة على موقع “إكس” عقب اللقاء: وضعنا اليوم لبنة مهمة في بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح شعبنا ويعزز من حضورنا الإقليمي والدولي.

الشكر الجزيل لأخي معالي وزير الخارجية التركي حقان فيدان، وللسيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، على الاجتماع المثمر والبنّاء الذي عقدناه اليوم. pic.twitter.com/ncxIoU02ne — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) May 15, 2025

من جهته، قال روبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا، وذلك بعد أن أعلن ترامب رفع العقوبات جميعها المفروضة على البلاد.

وفي حديثه للصحفيين في أنطاليا بتركيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عاما، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وقبل يومين، عقد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية لقاء هو الأول بين رئيسين أمريكي وسوري منذ ربع قرن، حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.