صاروخ من اليمن يدخل الإسرائيليين الملاجئ ويفعل الإنذارات في 100 بلدة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، إذ جرى تفعيل صفارات الإنذارات في مناطق عدة من البلاد.

وقال القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إغلاق مطار بن غوريون ووقف الإقلاع والهبوط للرحلات بعد رصد إطلاق الصاروخ.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في أكثر من 100 بلدة ومدينة التوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها 10 دقائق.

وقالت الجبهة إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية، عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

من جهتها، أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن مسؤليتها عن إطلاق الصاروخ، وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إن جماعته نفذت عملية عسكرية “نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي حقق هدفه بنجاح”.