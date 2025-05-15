غزة.. لحظات مروعة بلسان طبيبين بريطانيين خلال قصف الاحتلال للمستشفى الأوروبي (فيديو)

روى طبيبان متطوعان من منظمة “أيديالز” (Ideals) البريطانية في قطاع غزة للجزيرة مباشر تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأوروبي جنوب القطاع غزة، الذي أسفر عن دمار واسع في المستشفى وتسبب في خروج عدد كبير من المرضى.

وقصف الاحتلال المستشفى، الواقع بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، متسببا في دمار شديد، حسبما روى الطبيب توماس بوتوكار، جراح التجميل البريطاني، والطبيبة ميلينا تشي، استشارية العناية المركزة.

وقال الطبيبان للجزيرة مباشر إن الانفجارات كانت مروعة وقريبة جدا، وتسببت بأضرار جسيمة ببنية المستشفى، في وقت كانت فيه وحدات العناية المركزة مكتظة بالمرضى، بينهم أطفال في حالات حرجة.

وقال الطبيب بوتوكار: “وقعت انفجارات ضخمة متتالية وبسرعة كبيرة، قد أكون اعتدت على سماع الانفجارات وإطلاق النار، لكن هذه المرة كانت الانفجارات قريبة جدا”.

وأوضح بوتوكار أن الانفجار كان قويًا لدرجة أنه سقط من سريره، ووصف لحظة الاستهداف، قائلا: “بعد الاستهداف مباشرة تعالى صراخ شديد من النازحين، وحالة من الذعر في الخارج، وعندما هرعت للخارج، رأيت فوهتين كبيرتين نتيجة القصف عند مدخل المستشفى، وشظايا متناثرة، وعددا من الجرحى على الأرض”.

وأشار إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار كبيرة في البنية التحتية للمستشفى، من حيث إمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وأن هناك أجزاء من الجدران والسقف قد سقطت.

وأكد أن الاستهداف قد أثار حالة من الهلع بين النازحين والمرضى، وأن عددا كبير منهم أخلى المستشفى، وأضاف: “أثناء جولتنا في الأقسام لاحظنا أن عددًا كبيرًا من الناس غادروا المستشفى، ولم يتبق سوى عدد قليل جدا من الأشخاص”.

ودعا بروتوكار إلى تدخل فوري لوقف الحرب على قطاع غزة، وأضاف: “أعتقد أن الأمر واضح أمامكم، غزة تحتاج إلى أفعال، فالكلام لا يكفي، ويجب أن تتوقف هذا الإبادة فورا”.

ومن جانبها روت الطبيبة ميلينا تشي، وهي استشارية عناية مركزة متطوعة في المستشفى الأوروبي، ما شهدته وقت قصف الاحتلال للمستشفى الأوروبي، فقالت: “مساء الثلاثاء عشت القصف الأسوأ على الإطلاق. كنت في وحدة العناية المركزة، والانفجار كان قويًا جدًا، وأدى إلى أضرار كبيرة بالمستشفى”.

ولفتت إلى أن وحدة العناية المركزة كانت ممتلئة بالمرضى لحظة الاستهداف، ومن بينهم 3 أطفال، وجميعهم في حالة حرجة يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي، ولا يوجد مكان لنقلهم إليه.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة خلال اليومين الماضيين.

ويضم المستشفى 28 سريرا للعناية المركزة، و12 حضانة أطفال، و260 سرير مبيت، و25 سرير طوارئ، و60 سريرا لمرضى الأورام، وجميعها خرجت عن الخدمة بشكل كامل، وفق البيان.