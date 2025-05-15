مسيّرات تقصف محطات كهرباء في أم درمان وانقطاع التيار عن أحياء في الخرطوم (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في مدينة أم درمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم، أن 3 محطات كهرباء رئيسة تعرّضت مساء الأربعاء لقصف نفّذته طائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع، ما أدى إلى اندلاع النيران وانقطاع واسع للتيار الكهربائي في عدد من مناطق ولاية الخرطوم.

ووفقًا لمصادر أمنية تحدثت للجزيرة مباشر، فقد استهدفت الضربات محطات المرخيات، وود البخيت، إلى جانب محطة “حلايب الـ21” في منطقة كرري، وجميعها محطات تعدّ من البنى التحتية الحيوية لتغذية العاصمة بالطاقة.

وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محطة “ود البخيت” عقب القصف، فيما أكدت شركة كهرباء السودان في بيان لها أن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة أم درمان وعدد من أحياء الخرطوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني تشهده العاصمة السودانية، حيث وصف مسؤولون أمنيون القصف بأنه “تطور خطير يستهدف البنية التحتية الوطنية”.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت السلطات رفع حالة الاستنفار الأمني في المدينة، وشددت من الإجراءات في محيط المنشآت الحيوية، مع تعزيز انتشار القوات في مناطق المحطات المستهدفة لمنع تكرار الهجمات.