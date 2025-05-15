ناشطون ليبيون: وقف إطلاق النار في طرابلس خطوة ضرورية والحل الجذري ما زال غائبا (فيديو)

عبّر ناشطون ليبيون في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر عن آرائهم بشأن التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدين أن اتفاق وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى نحو التهدئة، لكنه لا يمثل حلًا نهائيا للأزمة.

وأكد الناشطون أن العاصمة طرابلس شهدت ليلة صعبة وحالة من التوتر الشديد بسبب الاشتباكات التي اندلعت في عدد من المناطق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار بعض المتحدثين إلى أن التهدئة الجارية تمثل بارقة أمل، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء الأزمة، مؤكدين أن بناء الثقة بين الأطراف سيستغرق وقتا، وأن الحل الجذري يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للاشتباكات، لا سيما في الملف الأمني.

وانتقد ناشطون أداء الحكومة في هذا الملف، معتبرين أن ما حدث يعكس فشل السلطات في فرض الاستقرار، نتيجة انشغالها بمشروعات لا تخدم مصلحة المواطن ولا تعزز الأمن العام، على حد وصفهم.

وأعرب المتحدثون عن أمنياتهم بأن يسود السلام ربوع العاصمة، وأن ينعم المواطنون والوافدون بالأمان بعد أيام من العنف والتصعيد.

واندلعت المواجهات المسلحة بعد مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار، باشتباكات جنوبي العاصمة، وهو ما فجر صراعًا بين الكتيبة 444، وقوة الردع، إلى جانب تشكيلات مسلحة أخرى، أبرزها “القوة المشتركة مصراتة” والكتيبة 111.

في أعقاب العملية، سيطرت الكتيبة 444 على معظم مقرات جهاز دعم الاستقرار، واستولت “القوة المشتركة” على مقرات الأمن الداخلي والخارجي في شارع الجمهورية، مما دفع بقية التشكيلات المسلحة إلى إعادة الانتشار والرد.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مصدر عسكري عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن أصوات الاشتباكات لا تزال تُسمع بشكل متقطع في مناطق غرب العاصمة، وتحديدا في السراج والمنطقة السياحية.