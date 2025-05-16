السجن 25 عاما بحق مُنفذ الهجوم على سلمان رشدي

أصدرت محكمة أمريكية، الجمعة، حكما بالسجن 25 عاما بحق هادي مطر، المواطن الأمريكي من أصول لبنانية، بعد إدانته بمحاولة قتل الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي في واقعة طعن عام 2022.

وجاء الحكم بعد أن أدانت هيئة محلفين في محكمة بلدة مايفيل شمالي ولاية نيويورك، في فبراير/شباط الماضي، المتهم هادي مطر (27 عاما) بارتكاب جريمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، إضافة إلى الاعتداء الجسيم على شخص آخر، وأصدرت المحكمة الحكم الأقصى بالسجن 25 عاما على التهمة الأولى، و7 سنوات على التهمة الثانية، ستُنفذان بالتوازي.

وتعود الواقعة إلى صباح 12 أغسطس/آب 2022، عندما هاجم مطر الكاتب سلمان رشدي بسكين خلال مشاركته في مؤتمر ثقافي عن حرية التعبير.

يُذكر أن سلمان رشدي تعرَّض لعدد من محاولات الاغتيال بسبب روايته المثيرة للجدل “آيات شيطانية”.