برعاية تركية.. اجتماع روسي أوكراني في إسطنبول لأول مرة منذ 3 سنوات (فيديو)

شهدت إسطنبول، الجمعة، انطلاق محادثات سلام مباشرة بين وفدين من روسيا وأوكرانيا، في أول لقاء من نوعه منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بحضور ومشاركة وفد تركي رسمي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي مباشرة الاجتماع الذي عقد في قصر دولما بهتشة، وسط ترحيب دبلوماسي بمؤشرات التقارب بين الجانبين بعد انقطاع اللقاءات المباشرة منذ مارس/آذار 2022، أي بعد شهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي مستهل الجلسة، ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة أكد فيها أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”.

وقال فيدان: “مع استمرار الحرب في حصد الأرواح، تطبيق وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن هو أمر حيوي”، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد الدعوات الدولية للحوار بين موسكو وكييف، وسط استمرار العمليات العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح مرارا باستعداده للسفر إلى تركيا للانضمام إلى محادثات سلام روسية-أوكرانية تعقد الجمعة، ستكون الأولى المباشرة منذ ربيع العام 2022، مُصرا على أنه “لن يحدث شيء” قبل لقائه بالرئيس الروسي وجها لوجه.

وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا، لكنه قال إنه لن يحضر المحادثات، بعدما امتنع نظيره الروسي عن تلبية دعوته لعقد لقاء مباشر في مدينة إسطنبول.

وحض زيلينسكي بوتين على الحضور إلى تركيا هذا الأسبوع لعقد اجتماع مباشر، محذرا من أن عدم الحضور سيشير إلى عدم رغبة موسكو في السعي للسلام.