تحقيق في منشور غامض واتهام بالتحريض على ترامب.. لماذا يعتبر الرقم 86 رمزا للقتل في الثقافة الأمريكية؟

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية يحقق في “منشور غامض” عن الرئيس دونالد ترامب”، كتبه رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها تحقق في صورة نشرها كومي على منصة إنستغرام، يظهر فيها الرقم “47 86″، وهو ما فسره بعض أنصار ترامب على أنه تهديد موجه ضده أو تحريض على اغتياله.

كومي، الذي أقاله ترامب عام 2017، حذف المنشور لاحقاً موضحاً أنه لم يكن يعلم أن الرسالة التي بدت سياسية قد تُفهم على أنها مرتبطة بالعنف.

وفي الثقافة الأمريكية، يستخدم الرقم 86 أحياناً بمعنى “طرد” شخص من حانة بسبب السلوك السيئ، أو حتى “التخلص منه” بالمعنى العنيف، بما في ذلك القتل، رغم أن أصل المصطلح غير معروف.

واستخدمت مطاعم نيويورك الرقم لعقود كرمز لحذف صنف من القائمة، فمثلاً عندما ينفد طبق الستيك من المطعم يقول الطباخ “ستيك 86″، ويُعتقد أنه استخدم لاحقاً بين العصابات بمعنى “التصفية الجسدية”.

أما الرقم 47 فيُستخدم كرمز يشير إلى ترمب باعتباره الرئيس الأمريكي السابع والأربعين. لذلك، رأى بعض أنصار ترمب أن الرقم “86 47” يعني الدعوة لإزاحته بالقوة أو اغتياله.

وقال جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية الرئيس، إنه على علم بمنشور كومي، لكنه لم يقيمه كتهديد مباشر. وأكد المتحدث باسم الجهاز أن المؤسسة تتعامل مع مثل هذا الخطاب بمنتهى الجدية.

من جهتها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم عبر منصة إكس إن وزارتها، إلى جانب الخدمة السرية، تفتح تحقيقاً في هذا التهديد وسترد بالشكل المناسب.

أما مدير الإف بي آي الحالي كاش باتيل، فنشر على منصة إكس أن المكتب يتواصل مع جهاز الخدمة السرية بشأن المنشور وسيدعم أي إجراءات لازمة.

We are aware of the recent social media post by former FBI Director James Comey, directed at President Trump. We are in communication with the Secret Service and Director Curran. Primary jurisdiction is with SS on these matters and we, the FBI, will provide all necessary support.

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 15, 2025