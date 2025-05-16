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ترامب بشأن غزة: الكثير من الأشياء الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - MAY 16: U.S. President Donald J. Trump speaks to media on Air Force One as he departs the Al Bateen Executive Airport on May 15, 2025, in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Trump is on the fourth and final day of his visit to the Gulf to underscore the strategic partnership between the United States and regional allies including the UAE, focusing on security and economic collaboration. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
ترامب خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (غيتي)
16/5/2025

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في قطاع غزة، قائلاً “أعتقد أن أشياء جيدة كثيرة ستحدث خلال الشهر المقبل”.

وأضاف، خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته إلى واشنطن، في ختام جولة خليجية شملت قطر والسعودية والإمارات، أن الولايات المتحدة ستنظر إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في معالجة الأزمة، مؤكداً “سنقوم بعمل جيد”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “كارثي”، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتزم التحرك للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

وتابع “الكثير من الناس يتضورون جوعاً” في غزة، مشيراً إلى أن هناك “أشياء سيئة جداً تحدث هناك”. وأضاف “نحن ننظر في ملف غزة، ويجب أن نعالجه. هناك الكثير من الجوعى. علينا مساعدة الفلسطينيين”.

أطفال في غزة يتضورون جوعا في انتظار وجبة طعام
أطفال في غزة يتضورون جوعا في انتظار وجبة طعام (رويترز)

مخاوف من مجاعة شاملة في غزة

وتأتي تصريحات ترامب في وقت حذّرت فيه منظمات الإغاثة والأمم المتحدة من اقتراب سكان غزة من المجاعة، حيث يعاني 100% من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من أزمة سوء تغذية حادة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي، والذي يمنع دخول الغذاء والماء والمساعدات.

وبالتوازي مع الحصار، واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في القطاع، حيث استشهد أكثر من 100 فلسطيني اليوم الجمعة، وفق وزارة الصحة في غزة، وذلك بعد يوم من قصف طال أحد المستشفيات الرئيسية. وقد أعلنت إسرائيل أن نحو 70% من أراضي غزة مناطق محظورة أو خاضعة لأوامر إخلاء.

وبالتزامن مع تفاقم الأزمة، دعمت إدارة ترامب تأسيس مبادرة إنسانية جديدة تُعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، تهدف إلى إنشاء مراكز توزيع للمساعدات بالتنسيق مع إسرائيل. لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة، التي حذرت من أن النظام الجديد قد يؤدي إلى تهجير قسري ويجبر كبار السن والمرضى على خوض رحلات خطيرة للحصول على المعونة.

وخلال جولته الخليجية، واجه ترامب ضغوطاً من قادة المنطقة، ومن بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي طالبه باستخدام النفوذ الأمريكي لإحلال السلام في غزة ووقف سفك الدماء.

المصدر : نيويورك تايمز

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