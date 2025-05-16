شاهد: “فيديو” من طائرة مسيّرة إسرائيلية يوثق لحظة إلقاء قنبلة على فلسطيني أعزل

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا بعنوان “مشاهد من سيطرة مجاهدي سرايا القدس على طائرة صهيونية من نوع Evo Max”، التي كانت مزودة بقنبلة إسرائيلية، وتمت السيطرة عليها قبل تنفيذها مهمة هجومية في أجواء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويُظهر التسجيل المصور مشاهد صادمة من داخل الطائرة المُسيّرة، تُوثّق استهداف الطائرة لمواطن فلسطيني أعزل عبر قنبلة ألقيت عليه.

وأكدت سرايا القدس أن نشر هذه المشاهد يأتي في إطار كشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.