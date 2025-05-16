غارات إسرائيلية عنيفة تقتل العشرات في شمال غزة والمستشفى الإندونيسي يكتظ بجثث الشهداء (شاهد)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، في تل الزعتر وبيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن ما لا يقل عن 7 غارات جوية استهدفت منازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والإصابات، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل أعمال البحث وسط الأنقاض.

المستشفى الإندونيسي يئن تحت ضغط الأعداد

وقالت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي، للجزيرة مباشر، إن 25 شهيدا على الأقل وصلوا إلى المستشفى، فيما تشير التقديرات إلى وجود عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليهم نتيجة الدمار وإغلاق الطرق بفعل القصف المتواصل.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى يعاني من ضغط شديد مع توافد الجرحى من مناطق عدة، أبرزها تل الزعتر وبيت لاهيا.

وأظهرت مقاطع مصورة قيام طائرات الاحتلال بقطع الطريق على طواقم الدفاع المدني والإسعاف خلال محاولتهم الوصول إلى المنازل المستهدفة في منطقة غرب بيت لاهيا، ما أعاق جهود انتشال الشهداء والمصابين.

وتواصل فرق الإنقاذ العمل وسط ظروف ميدانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء.

مفقودون تحت الأنقاض

وأفادت مصادر محلية باستهداف منزل مأهول بالسكان في منطقة تل الزعتر، ما أدى إلى فقدان عدد من المواطنين، لم يُعرف مصيرهم بعد، في وقت تتواصل عمليات البحث عن ناجين وسط الركام.

كما أكدت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، وقوع عدد كبير من الإصابات جراء استهداف منزل آخر في بيت لاهيا، تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي لتلقي العلاج.

ووجهت الطواقم الطبية والدفاع المدني نداءات عاجلة لفتح ممرات آمنة تتيح الوصول إلى المناطق المنكوبة وانتشال الضحايا، في وقت تتصاعد فيه حصيلة الشهداء وسط شحّ كبير في الموارد والإمدادات الطبية شمال القطاع.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​