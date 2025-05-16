مطالبات في الشيوخ الأمريكي بإنهاء حصار غزة فورا (فيديو)

قدم 29 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحصار على قطاع غزة فورا، ويصف المجاعة التي يتعرض لها القطاع بأنها “كارثة إنسانية”.

ودعا السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، الذي يقود جهود إقرار هذا القانون، الخميس، من على منصة مجلس الشيوخ إلى إنهاء فوري للحصار الإنساني المفروض على المدنيين في قطاع غزة.

وقال ويلش إن “نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة، والعدد في ارتفاع مستمر”.

وأضاف ويلش “الأطفال يموتون جوعا ونحن هنا نناقش قضايا أخرى من راحة مقاعدنا. يجب أن نضع حدا لهذه الحرب والحصار فورا”.

وأشار ويلش لصورة مؤلمة للطفلة الفلسطينية الشهيدة جنان إسكافي، وقد بدت عليها آثار الجوع والهزال الشديدين، مضيفا “أقول للرئيس ترامب إن الأمر منوط بنا لجعل الطفلة جنان آخر من يموت جوعا في غزة”.

وشدد ويلش على أننا “جميعا متفقون على أنه يجب ألا نقبل أن تكون وفاة الأطفال في غزة ثمنا للحرب”.

“حصار غير مسبوق في الصراعات المعاصرة”

وأضاف ويلش أنه “مضى شهران على قيام الحكومة الإسرائيلية باستخدام قوتها لمنع دخول الغذاء والدواء وأجهزة غسيل الكلى وحليب الأطفال وأدوية السرطان لقطاع غزة”.

وأكد أن “آلاف الأطفال وأكثر من 17 ألف أم بحاجة إلى مواد تقيهم شبح المجاعة”، مضيفا أن آلاف الشاحنات التي تحمل هذه المواد الإنسانية “لا تزال قابعة على الطرف الآخر من المعابر” على حدود القطاع.

ووصف ويلش الوضع الذي يعيشه الناس في قطاع غزة بأنه “غير مسبوق في الصراعات المعاصرة”.

ويدعو القرار الذي يطالب به ويلش و28 عضوا آخرين إدارة ترامب لاستخدام كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة.

ويعبّر القرار عن “قلق بالغ” إزاء المجاعة الوشيكة وآلاف الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد.

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على القرار بيرني ساندرز، إليزابيث وارن، كريس ميرفي، تيم كين، وغيرهم.

آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية

وكانت الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 10 آلاف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما توقفت المخابز جميعها المدعومة من برنامج الأغذية العالمي في غزة عن العمل في مارس/آذار الماضي.

ويحظى القرار بدعم من منظمات إنسانية بارزة منها منظمة “أوكسفام”، ومنظمة “جي ستريت”.

وكان منير البرش مدير عام الصحة في قطاع غزة أكد في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس، أن آلاف الشاحنات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تحمل مواد طبية وغذائية، تنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنعها رغم الأزمة الإنسانية والصحية الواسعة في القطاع.

وانتقد البرش عجز المنظمات الدولية، بما فيها منظمات الطفولة، عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك على الرغم من أن واجبها الذي أنشئت لأجله هو تقديم الدعم الإنساني وحماية حياة الأطفال.